Novo evento e música eletrônica estreia em abril no Anhembi

Num discurso cheio de adjetivos superlativos e interjeições, foi anunciado nesta quarta, 21, a realização do Skol Sensation, evento de música eletrônica previsto para ocorrer no dia 4 de abril, a partir das 21 horas, dentro do Pavilhão de Exposições do Anhembi. O que poderia ser resumido em: uma grande rave indoor, com a diferença de todos serem obrigados a se vestir de branco. Não, não é um substituto do Skol Beats, dizem os patrocinadores da nova programação de música eletrônica que invade a cidade. A cor do figurino nasceu com a ideia do evento. Duncan Stutterheim fundou o projeto na Holanda em 2000, pouco tempo depois de seu irmão morrer em um acidente de carro. "Em vez de vestirmos luto, decidimos celebrar a vida", explicou ele em coletiva realizada ontem no Shopping Cidade Jardim. São prometidas performances de acrobatas, atores, luzes, jatos de água e fogos de artifício, que acompanharão as batidas da música eletrônica. Entretanto, a organização do evento, feita em parceria com ID&T, Skol e Playcorp, não divulgou os nomes dos DJs que vão participar da festa que acontece pela primeira vez no País e já rodou mais de 20 países, com a mesma estrutura. "Traremos grandes nomes da música eletrônica, é claro, mas queremos proporcionar mais do que isso: uma experiência sensorial impressionante", disse Duncan. Os ingressos custam R$ 160 para pista, R$ 320 para o camarote ‘premium’ e R$ 1.000 para o camarote ‘diamond’, que dá direito a jantar no Buddha Bar, limusine, lounge exclusivo e drinques à vontade. Mais informações: www.skolsensation.com.br.