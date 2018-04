Novo EP de David Bowie marca um ano de morte e aniversário de 70 anos de cantor

LONDRES - Fãs de David Bowie puderam lembrar um ano da morte do cantor nesta terça-feira ouvindo o novo EP do artista intitulado No Plan. O EP de quatro músicas inclui a música título No Plan, Killing a Little Time, When I Met You e Lazarus, de seu último álbum Blackstar.

O cantor e compositor britânico morreu dois dias depois do lançamento de Blackstar, após uma batalha de 18 meses contra o câncer. Downloads foram disponibilizados no domingo, que seria a data do 70º aniversário de Bowie. Fãs deixaram flores, mensagens e fotos do cantor em frente a um mural no sul de Londres nesta terça-feira para lembrar o aniversário da morte do astro.