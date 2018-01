Novo disco do U2 chega às lojas

Songs of Innocence, o aguardado álbum do U2, chegará em formato físico entre hoje e amanhã às lojas de todo o mundo um mês depois da Apple ter distribuído com exclusividade o mais novo disco da banda irlandesa através do iTunes.

O grupo liderado por Bono Vox sempre teve um fraco pela pirotecnia e as surpresas, mas com este último trabalho foi vários passos além, especialmente por sua inesperada aparição sobre o palco da convenção anual da Apple no início de setembro, quando foi anunciado que a marca distribuiria o 13º CD da banda.

Ao todo, 500 milhões de usuários do iTunes em 119 países receberam imediatamente Songs of Innocence no aparelho, mas aí vieram as críticas. Muitos viram como invasão a Apple colocar em suas bibliotecas o álbum da banda sem aviso prévio.

Para o U2, por outro lado, isso significou fechar cinco anos de seca criativa após sua última referência, "No Line on the Horizon", que teve uma recepção morna em 2009.

Durante esse tempo, não faltaram notícias e movimentos falsos sobre a banda. O lançamento do álbum foi atrasado em várias ocasiões e, embora tivessem publicado duas novas músicas, Invisible e Ordinary Love, nenhuma delas faz parte de Songs of Innocence.

A produção também foi motivo de especulação sobre o atraso. No entanto, a misteriosa demora, segundo disse Bono à revista "Q", não se devia à falta de inspiração, mas justamente o contrário. O cantor irlandês garantiu para a publicação que o U2 tinha gravado vários álbuns nos últimos anos, mas que não foi editado por não ter ficado bom o suficiente.

"Remember Us?" (Lembram-se de nós?) foi o simbólico título da carta que Bono dirigiu aos fãs no dia 9 do mês passado, no site oficial do grupo, para apresentar a nova criação.

"Espero que depois de ouvir o nosso novo trabalho algumas vezes, você entenda por que levou tanto tempo. Nós realmente fomos lá ... é um álbum muito, muito pessoal", escreveu o cantor.

Os números da Apple garantem que 26 milhões de pessoas baixaram Songs of Innocence e que 81 milhões escutaram, pelo menos, uma das novas canções do U2. Agora o álbum chega às lojas, em vários formatos com canções extras e material acústico, e em 2015 os irlandeses voltarão aos palcos após a turnê, 360 Tour, que com mais de 100 apresentações entre 2009 e 2011 é considerada a mais rentável da história do rock.