Novo disco do Paramore se torna o mais vendido no Reino Unido

A banda americana de rock Paramore desbancou neste domingo, 4, a cantora Madonna do primeiro lugar da lista de álbuns mais vendidos no Reino Unido elaborada pela Official Charts Company. Essa também foi a primeira vez que o grupo emplacou um disco que ocupou o topo da lista britânica.

O álbum "Brand New Eyes", o terceiro do Paramore, tomou o lugar da coletânea "Celebration" da cantora pop, que ficou penas uma semana no primeiro lugar. A maior colocação já atingida pela banda na parada do Reino Unido havia sido a 24ª com o álbum anterior, "Riot!", que vendeu mais de dois milhões de cópias em todo o mundo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Paramore inicia sua turnê no Reino Unido em 10 de dezembro. Três dos sete shows marcados no país já não têm mais ingressos disponíveis.

Na terceira posição, atrás do Paramore e de Madonna, está o cantor Newton Faulkner com o disco "Rebuilt By Humans", seguido da cantora Barbara Streisand com "Love Is The Answer".