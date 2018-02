Novo disco do Panic! At The Disco deve sair em março LOS ANGELES (Billboard) - Para seu próximo álbum, os membros da banda de rock Panic! At The Disco estão usando menos softwares de computador e mais suas habilidades musicais. O novo álbum -- ainda sem título --da banda de Las Vegas está previsto para chegar às lojas em 25 de março e será a sequência do trabalho de estréia do grupo, "A Fever You Can't Sweat Out", de 2005, que vendeu 1,7 milhão de cópias nos Estados Unidos. Ryan Ross, o guitarrista e letrista da banda, diz que, em termos musicais, a banda "está trabalhando com a atenção voltada ao passado," inspirando-se em gente como Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan e Beach Boys. "Quando comecei a tocar, eu ouvia tudo o que havia no rádio", explica o guitarrista. "Estou com 21 anos, de modo que muitos de meus gostos musicais já mudaram." Descoberto online por Pete Wentz, do Fall Out Boys, o Panic! começou a abrir shows de outros grupos em turnê pouco após o lançamento de seu álbum de estréia, tanto que em 2006 ganhou quase 6 milhões de dólares com 50 concertos, segundo a Billboard Boxscore. De lá para cá a banda aprendeu algumas lições, muitas das quais estão refletidas em canções novas como "Things Have Changed" e "Nine in the Afternoon". As letras de Ross já não se resumem a piadas sarcásticas e agora "focalizam nossa situação atual e como as coisas estão muito diferentes do que estavam no último disco", ele explica. Para divulgar o novo álbum, o Panic! vai apresentar-se em teatros americanos em março. Conhecida por seus figurinos e seu trabalho de palco elaborado, a banda "começou a discutir idéias para uma turnê", contou Ross.