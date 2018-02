Novo disco do Outkast pode sair no início de 2012

SÃO PAULO - O site HipHopWired informou na última terça que o duo de hip-hop Outkast deve lançar um novo álbum no primeiro semestre de 2012. Andre 3000 e Big Boi ainda prometem, de acordo com o site, um disco-solo cada para antes do final deste ano.

Um fonte confiável da indústria, próxima a um dos membros do grupo, teria obtido a informação. Pouco depois do lançamento do aclamado Sir Lucious Leftfoot: The Son of Chico Dusty em julho de 2010, Big Boi confirmou em entrevista ao The Village Voice que vinha trabalhando de fato em mais um álbum, que leve levar o nome Daddy Fat Sax: Soul Funk Crusader.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com mais de 25 milhões de discos vendidos, o Outkast é um dos grupos de hip-hop mais bem-sucedidos da história. Idlewild (2006), o último trabalho da dupla, vendeu 196.000 cópias só na primeira semana, nos EUA.