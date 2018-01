Novo disco do Muse, 'Drones', chegará às lojas em 9 de junho

A banda inglesa Muse divulgou nesta quarta-feira que seu novo álbum, Drones, será lançado em 9 de junho e que o primeiro single Dead Inside estará disponível a partir da semana de 23 de março.

O álbum "explora a jornada de um ser humano, a partir do abandono e da perda de esperança até o processo de doutrinamento pelo sistema, para se tornar um 'drone humano' e para a traição de seus opressores", segundo explicou o vocalista, Matt Bellamy, em um comunicado da produtora Warner Music.

Para Bellamy, os equipamentos que dão título ao novo trabalho do Muse são "psicopatas metafóricos que permitem o comportamento psicopático. O mundo está dominado por drones, que utilizam drones para transformar todos em drones".

A pré-venda do novo álbum , produzido por Muse e Robert John "Mutt" Lange, estará disponível no iTunes a partir de 12 de março. A música Psycho poderá ser baixada imediatamente.

Em 15 de março, a banda iniciará série de seis shows no Reino Unido, que serão realizados em pequenas salas, e em julho, tocará no festival BBK Live, em Bilbao, na Espanha. O último álbum do Muse, The 2nd Law, lançado em 2012, vendeu mais de 17 milhões de álbuns em todo o mundo. Cinco sucessos do Muse

