Novo disco do Coldplay pode ser o último, afirma Chris Martin

O vocalista do Coldplay Chris Martin afirmou ao jornal britânico Daily Mail que o novo álbum Mylo Xyloto pode ser o último da banda. "Este pode ser o nosso último disco. É a destilação do trabalho de três anos e, no momento, não consigo imaginar como um outro poderia vir pela frente", disse.

O líder da banda que se apresentou no Rock in Rio citou Adele e Justin Bieber como"rivais mais jovens". "Temos de ter uma energia para pôr em nosso trabalho maior que a deles. Se acabar, acabou, posso viver com isso. A coisa mais importante é sempre saber proceder, como se todo álbum fosse o último e não espera-se nada mais que isso".

Mylo Xyloto, do single Everyteardrop is a Waterfall, chega às lojas do mundo todo em 24 de outubro.