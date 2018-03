Novo disco de Ricky Martin lidera vendas nos EUA

Música + Alma + Sexo, o novo disco do cantor porto-riquenho Ricky Martin, liderou as vendas nos Estados Unidos na primeira semana de seu lançamento mundial.

O sexto álbum de Rick Martin também estreou em 3º lugar na lista Top 200 da Billboard, convertendo-se na melhor estreia de um disco espanhol em 15 anos, de acordo com um comunicado de seu escritório de relações públicas.

O primeiro single promocional Lo Mejor de Mi Vida Eres Tu lidera pela segunda semana consecutiva as listas de músicas latinas e músicas latinas pop da Billboard, enquanto seu clipe, recentemente eleito um dos cinco mais vistos pela revista americana People, gerou mais de 3 milhões de visitas no site de música Vevo.

Ricky Martin viajará para Los Angeles para se apresentar nos programas de televisão The Tonight Show with Jay Leno, em 9 de fevereiro, e The Ellen Degeneres Show, em 11 de fevereiro, e depois irá para Miami, onde receberá um prêmio por sua trajetória artística na cerimônia do Lo Nuestro Awards 2011.

A turnê de Música + Alma + Sexo começará em Porto Rico em 25 de março e percorrerá EUA, Canadá e América Latina.