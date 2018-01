Novo disco de Noel Gallagher será lançado em março

O segundo álbum solo de Noel Gallagher, Chasing Yesterday, já tem data de lançamento: 2 de março de 2015. Composto por dez canções escritas pelo próprio Noel, o disco vem três anos após o disco de estreia do músico em carreira solo, Noel Gallagher's High Flying Birds, de 2011.

O primeiro single do novo álbum, In the Heart of the Moment, estará a venda na internet a partir de 16 de novembro. Na última faixa do trabalho, Ballad Of The Mighty, o ex-líder do Oasis conta com a participação do ex-guitarrista dos Smiths, Johnny Marr.

Noel começará o tour de divulgação de Chasing Yesterday ainda em março de 2015. Até o momento, as apresentações têm datas confirmadas na Irlanda, na Alemanha, no Reino Unido, na França e na Itália.

Aniversário de 20 anos. O primeiro álbum da Oasis, Definately Maybe, ganhou nova versão neste ano, quando completou duas décadas de lançamento. Depois de desentendimentos constantes ao longo de 15 anos de estrada, a banda comandada por Noel e seu irmão mais novo Liam chegou ao fim em 2009. Mesmo com a desintegração do grupo, os discos relançados trazem novidades.

Em agosto de 2014, (What's The Story) Morning Glory, de 1995, voltou às lojas com versões demo inéditas das faixas She's Eletric, Rockin' Chair, Some Might Say, Hey Now e Bonehead's bank. O sucesso Champagne Supernova também aparece com nova mixagem, do produtor Brendan Lynch. A previsão é de que, até dezembro, o disco de 1997, Be Here Now também entre para a lista de relançamentos, tanto por lojas virtuais como físicas.