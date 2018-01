Novo disco de Mariah Carey vende 154 mil cópias no 1.º dia

Mariah Carey deve estrear no primeiro lugar da parada de discos pop norte-americanos da semana que vem, de acordo com uma pesquisa feita com lojistas dos Estados Unidos sobre as vendas do álbum no dia de lançamento. Dados anteriores mostram que E=MC2, que segue o sucesso de The Emancipation of Mimi, de 2005, vendeu 154 mil unidades na terça-feira, 15, - pelo menos cinco vezes mais que o atual líder da parada Billborad 200, o disco Spirit, de Leona Lewis. Na semana que terminou em 13 de abril, Spirit vendeu quase 205 mil cópias. As vendas no dia do lançamento são monitoradas pela empresa Nielsen SoundScan's Builsing Chart, que se baseia em dados de nove redes de lojas - a Trans World Enterntainment, Starbucks, Best Buy, Circuit City, iTunes, Borders, Target, Anderson Merchandisers e a Handleman Co. A Billboard estima que isto corresponda a 80% do mercado norte-americano. O número final vai ser divulgado na quarta-feira da próxima semana. The Emancipation of Mimi estreou no primeiro lugar da parada Billboard 200, vendendo 404 mil cópias. A primeira música de trabalho do novo disco, Touch My Body, ficou duas semanas na primeira posição da parada Hot 100, também da Billboard.