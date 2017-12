Novo disco de Kendrick Lamar será lançado na semana que vem

Kendrick Lamar divulgou nessa sexta-feira, 7, a data de lançamento de seu próximo disco. O novo trabalho, que se chama ALBUM, chegará às lojas e estará disponível nos serviços de streaming no dia 14 de abril.

Até agora, entretanto, pouco se sabe sobre o projeto do rapper. Ele contará ao todo com 14 faixas, incluindo a recém-lançada HUMBLE, divulgada poucos dias depois de The Heart Part 4.

O LP é o primeiro disco de Lamar desde o aclamado To Pimp a Butterfly (2015). Em 2016, Lamar lançou a compilação untitled unmastered, com oito demos não finalizadas das sessões de Butterfly. O disco chegou ao topo das paradas de sucesso e entrou em diversas listas de melhores do ano.