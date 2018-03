Novo disco de Bruce Springsteen será lançado em janeiro NEW YORK (Billboard) - O novo disco de Bruce Springsteen deve ser lançado em um dia próximo à posse de Barack Obama, em janeiro, de acordo com o site backstreets.com. O disco terá a canção "Workin' on a Dream" cantada por Springsteen em um evento de campanha de Obama em Cleveland, no último fim de semana. O disco anterior se chama "Magic" e foi lançado em 2007. Não há mais nenhuma outra informação sobre o projeto e o representante do cantor não estava disponível para comentar o assunto. Sabe-se que Springsteen tem bastante material que sobrou das sessões de gravação de "Magic" com o produtor Brendan O'Brien, mas não se sabe se alguma delas será incluída no novo disco. O roqueiro fez uma forte campanha a favor de Obama, participando de comícios e eventos para arrecadação de fundos nos Estados Unidos inteiros. Na noite de quinta-feira, ele vai se apresentar em Nova York em um evento beneficente, ao lado de sua mulher Patti Scialfa e dos comediantes Whoopi Goldberg e Ricky Gervais.