Novo disco de Bruce Springsteen sairá em janeiro

O cantor e guitarrista norte-americano Bruce Springsteen anunciou nesta segunda-feira a data de lançamento de seu próximo álbum: High Hopes estará disponível para venda no próximo dia 14 de janeiro. O músico usou seus perfis nas redes sociais para confirmar os rumores que apontavam o lançamento do trabalho, o primeiro inédito desde Wrecking Ball, de 2012. Segundo o próprio, trata-se de "parte do melhor material não publicado da década passada".

O 18.º disco do Boss conta com os membros de sua E Street Band e o guitarrista Tom Morello. Haverá ainda participações de Clarence Clemons e Danny Federici, mortos em 2011 e em 2008, respectivamente.