Novo disco de Britney Spears pode ser ouvido de graça na web Uma semana antes de chegar às lojas, o novo disco de Britney Spears, "Circus", pode ser ouvido de graça num site da Internet, o imeem.com. O álbum tem 13 faixas, incluindo a já famosa "Womanizer" e outras, como "My Baby", "Unusual You" e "Kill the Lights". Divulgar as músicas na web é uma forma de propaganda cada vez mais comum entre os músicos prestes a lançar um disco novo. "Circus" é um dos CDs mais esperados do ano, já que 2007 e 2008 foram anos tumultuados para Spears, de 26 anos. No ano passado, ela enfrentou uma batalha judicial pela guarda dos dois filhos. Além disso, apresentou comportamentos estranhos em público e, no começo de 2008, foi internada duas vezes para avaliações psiquiátricas. Mas, nos últimos meses, seu pai, Jamie Spears, assumiu o controle dos negócios e assuntos pessoais da cantora. Desde então, ela parece ter se recuperado. O fato de ter concluído e estar divulgando "Circus" já é um indicador de sua aparente melhora de saúde. O disco será lançado oficialmente no dia 2 de dezembro, quando Britney completa 27 anos. O site Imeem já lançou músicas de artistas como Fall Out Boy, U2, Lil Wayne e Rolling Stones. (Reportagem de Bob Tourtellotte)