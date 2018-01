Novo disco de Beyoncé lidera Billboard; Prince emplaca 5 discos na parada

A cantora Beyoncé chegou ao topo da parada semanal norte-americana de discos Billboard 200 com seu surpreendente álbum conceitual visual "Lemonade", e a música do falecido cantor Prince se destacou entre os discos mais vendidos graças aos fãs que mantêm viva a lembrança de seu legado.

"Lemonade", o sexto lançamento solo de Beyoncé, vendeu 485 mil álbuns, mais de 900 mil canções e teve 115 milhões de streamings, totalizando 653 mil unidade vendidas, de acordo com cifras da consultoria Nielsen SoundScan.

Beyoncé lançou "Lemonade" como um filme de uma hora de duração composto de vídeos musicais na rede de televisão a cabo HBO na semana passada, e inicialmente só o disponibilizou no serviço premium de streaming Tidal, para depois passar a vendê-lo em outras plataformas.

O disco rendeu manchetes por causa das letras que insinuam que o marido de Beyoncé, o rapper Jay Z, pode ter tido um caso extraconjugal. As canções oscilam da suspeita à raiva e à mágoa, e finalmente chegam ao perdão e à reconciliação.

O disco ainda tem o single "Formation", um poderoso louvor da raça e do feminismo.

Cinco dos álbuns de Prince ficaram entre os 10 mais vendidos da parada Billboard 200 nesta semana, liderados pela coletânea "The Very Best of Prince", de 2001, que ficou na segunda posição com 391 mil unidade vendidas.