Novo disco ao vivo do Green Day será lançado em março

A banda americana Green Day anunciou que lançará no dia 22 de março o álbum ao vivo Awesome As F*ck. O novo trabalho da banda estará disponível em formato CD-DVD e Blu-ray, e que inclui as melhores músicas da turnê realizada em 2009-2010 do seu último álbum, 21st Century Breakdown.

Após encerrar as viagens, o vocalista e guitarrista Billie Joe Armstrong, o baixista Mike Dirnt e o baterista Tre Cool se reuniram para escolher as faixas e compor o trabalho ao vivo, cujas imagens correspondem ao concerto realizado em Tóquio, informou a Warner Music.

21st Century Breakdown, que foi lançado no mercado dia 15 de maio de 2009, vendeu mais de 3,5 milhões de cópias no mundo todo e ganhou o Grammy como "Melhor Álbum do Ano".