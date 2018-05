Novo clipe de Shakira tem 7 milhões de acessos em três dias

MADRI - O novo clipe de Shakira, do single Rabiosa,lançado na terça-feira, 07, já passou dos 7 milhões de visualizações na manhã desta quinta. Apenas 24 horas após seu lançamento, vídeo teve mais de três milhões de acessos no YouTube e se transformou no vídeo mais assistido em países como Inglaterra, Espanha, México e França.

Após o sucesso mundial de Sale el Sol, Shakira acaba de lançar Rabiosa, uma nova música que conta com a participação do rapper Pitbull em sua versão em inglês e com o dominicano El Cata para a versão em espanhol.

Neste novo vídeo, no qual Shakira aparece com os cabelos curtos e escuros, ela trabalhou novamente com seu colaborador e amigo Jaume de Laiguana, que dirigiu também os dois primeiros clipes de Sale el Sol.