Novo clipe de Rihanna é banido em 11 países

O polêmico novo clipe de Rihanna, S&M, lançado na terça-feira, foi proibido em 11 países, segundo o site do semanário britânico NME. De acordo com o veículo, o vídeo, que mostra a cantora em cenas ousadas e sensuais, não poderá ser exibido em alguns países do sul da Ásia.

S&M, dirigido por Melina Matsoukas, a mesma de Rockstar 101, Rude Boy e Hard, do álbum Rated R, conta com cenas bastante provocativas. Em uma delas, Rihanna aparece chicoteando jornalistas. Em outro trecho, que remete ao sadomasoquismo, a cantora está amarada entre várias cordas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A MTV americana já pensa na possibilidade de reeditar o vídeo para que ele possa ser transmitido durante o dia na programação. O YouTube, entretanto, já pede que os usuários confirmem ter mais de 18 anos para assistir ao clipe on-line.