Novo clipe de Rihanna causa polêmica e pode sair do ar nos Estados Unidos

O último clipe de Rihanna está sendo criticado e pode sair do ar nos Estados Unidos. No vídeo de Man Down, um reggae sobre uma mulher que vira criminosa por vingança, a cantora aparece atirando em um homem que a violenta depois de uma festa. O clipe foi lançado na última terça-feira, 31, em um canal de TV norte-americano.

Além de receber críticas de alguns dos próprios fãs, que não aprovaram a violência, o vídeo está sendo condenado por associações que supervisionam o conteúdo televisivo, que contrataram um grupo de advogados para tirar o clipe do ar, segundo o site do jornal Los Angeles Times.

Em um comunicado, o cofundador de uma dessas entidades, a Industry Ears, Paul Porter, descreveu Man Down como uma " música sobre atirar e matar sem desculpas, só para chocar". Ele alegou que nunca viu uma execução tão fria passar durante o horário nobre na TV.

Rihanna se defendeu e publicou diversas mensagens em seu Twitter, alegando que a música é uma mensagem para mulheres como ela. "Jovens garotas/mulheres de todo o mundo, nós somos um monte de coisas. Nós somos fortes, inocentes, engraçadas, paqueradoras,vulneráveis e as vezes nossa inocência pode nos tornar ingênuas. Nós sempre pensamos que nunca seremos nós, mas na verdade pode acontecer com qualquer uma", diz sobre a mensagem que tenta passar. A cantora ainda acusou as associações de preferirem esconder a realidade à alertar a sociedade sobre a violência. "Esse é o mundo real. Nós temos liberdade para fazer a nossa arte, deixem-nos", completou.

Alguns processos deste tipo já foram movidos antes e conseguiram proibir a exibição de videoclipes como Monster, de Kanye West, e Ride, de Ciara.

Nesta quinta-feira, 02, um movimento de apoio ao clipe de Man Down se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter.