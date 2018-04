Novo clipe de Pitty é assistido mais de 40 mil vezes em dois dias

O clipe de "Me Adora", da cantora Pitty, atingiu mais de 40 mil visualizações no Youtube em menos de 48 horas no ar. A música faz parte do novo álbum da cantora, Chiaroscuro, que será lançado oficialmente no dia 11 de agosto.

Por volta das 15 horas desta quarta-feira, 22, o vídeo de "Me Adora" tinha 40.642 exibições e havia sido marcado como favorito por 500 usuários do site de vídeos. O clipe também era o mais bem avaliado e o que mais tinha recebido comentários na categoria Entretenimento durante a semana.

O novo trabalho de Pitty teve a mixagem de Bernie Grundman, que já trabalhou com nomes como Michael Jackson, Neil Young e Dead Kennedys.