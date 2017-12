Novo clipe de Michael Jackson é lançado

Um novo clipe de Michael Jackson foi lançado nesta quarta-feira, 13, em sua conta oficial no Twitter, cinco anos após a morte do 'Rei do Pop'. A música do vídeo é A Place With No Name, do álbum póstumo Xscape, lançado este ano.

O clipe se passa em um lugar misterioso, semelhante a uma praia, onde um casal dança a música. O registro foi feito por Jackson em 1998 e a canção é baseada no sucesso A Horse With No Name, da banda America. As poucas imagens de Jackson parecem ter saído do clipe de In The Closet, de 1992.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por enquanto, só se pode acessar o vídeo através do Twitter, onde há um link de redirecionamento. A Place With No Name é a segunda música de Xscape a ter um clipe. A primeira foi Love Never Felt So Good, que contou com participação de Justin Timberlake.