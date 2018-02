Novo clipe de Katy Perry investe na polêmica com beijo gay

Em mais uma tentativa de chocar e fazer barulho com o lançamento do seu novo disco Teenage Dream, a cantora Katy Perry lançou, nesta quinta-feirad, 28, o clipe de Fireworks, seu novo single. No vídeo, cenas quentes e até um beijo entre dois homens; assista.

Veja também:

Katy Perry e Russell Brand: apuros na noite de núpcias na Índia

Vila Sésamo corta participação de Katy Perry

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro single deste ano, California Gurls já é sucesso nas pistas mundo afora.

A cantora, da mesma geração de Lady Gaga, ficou conhecida com o hit I kissed a girl (2008), em que descrevia sua experiência de beijar uma garota. O primeiro disco, One of the Boys, vendeu cerca de 1,3 milhões de exemplares nos Estados Unidos. No ano passado, faturou o Brit Awards de Artista Internacional Feminina, superando Beyoncé.