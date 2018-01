Novo CD do U2 fica em nono lugar na Billboard

O controverso álbum gratuito do U2 disponibilizado pelo iTunes, da Apple, teve um desempenho pouco astronômico ao ser liberado para vendas, ficando em nono lugar em sua primeira semana nas paradas da Billboard 200, divulgadas na quarta-feira.

O grupo de música country Florida Georgia Line saiu-se melhor do que os roqueiros irlandeses e vendeu 197 mil cópias do álbum Anything Goes em sua primeira semana, ficando com o primeiro lugar do ranking, enquanto o U2 vendeu apenas 28 mil unidades, de acordo com dados de vendas compilados pela Nielsen SoundScan.

Songs of Innocence, o 13o disco de estúdio do U2, tornou-se o maior álbum lançado na história após ser disponibilizado no sistema online de vendas iTunes, da Apple, para meio bilhão de usuários do serviço.

A Billboard não inclui as vendas de álbuns precificados abaixo de 3,49 dólares em seus rankings semanais.

O cantor Bono, do U2, pediu desculpas na semana passada a usuários que se opuseram a receber um download automático do último álbum da banda, após milhares de pessoas terem reclamado que não queriam o disco e que ele utilizou um precioso espaço de armazenamento nos dispositivos da Apple.

O disco de Jason Aldean, Bringing Back the Sunshine, caiu do primeiro para o 2o lugar nesta semana.