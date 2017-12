Novo CD de Bob Dylan é destaque de 2006, diz <i>Rolling Stone</i> O primeiro álbum de Bob Dylan em cinco anos, Modern Times, e o contagiante single Crazy, do Gnarls Barkley, lideraram uma lista da revista Rolling Stone dos melhores de 2006, disse a revista na terça-feira. A Rolling Stone elogiou a estranheza de Modern Times, e disse que Dylan não soava tão bem desde seu subestimado álbum John Wesley Harding, de 1968. Na segunda posição de melhores álbuns apareceu Stadium Arcadium, do Red Hot Chili Peppers, seguido por Rather Ripped, do Sonic Youth. Na categoria singles, a revista destacou Crazy como uma música que "ninguém finge não gostar".