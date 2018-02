Novo box reúne 7 álbuns remasterizados de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen completou 65 anos no último dia 23 de setembro, mas quem ganhou o presente foram os fãs. Os sete primeiros discos de estúdio do The Boss serão relançados em uma caixa chamada Bruce Springsteen: The Album Collection Vol. 1 1973-1984. O box deve chegar às lojas no próximo dia 17 de novembro.

As faixas foram remasterizadas por Bob Ludwig e Toby Scott e anova versão terá opções em CD e vinil. Cada álbum será acompanhado da recriação da embalagem original e o set ainda terá um livreto com 60 páginas com matérias lançadas na época.

Born To Run, Darkness On The Edge of Town, Greetings from Asbury Park, N.J., The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle, The River, Nebraska e Born In The U.S.A. Tiveram suas canções recém-transferidas da versão original analógica. The Boss vendeu 120 milhões de discos, venceu 20 prêmios Grammy, dois Globos de Ouro e um Oscar.