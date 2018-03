Novo álbum do U2 se aproxima de 500 mil cópias vendidas nos EUA O novo álbum do U2 está a caminho de superar as previsões da indústria, com quase meio milhão de cópias vendidas em sua primeira semana nas lojas dos Estados Unidos, disse na segunda-feira o empresário da banda. "No Line on the Horizon", o primeiro grande álbum internacional lançado neste ano, começou a ser vendido na terça-feira passada nos EUA e um dia antes no resto do mundo. "Achamos que na primeira semana ficará bem perto de meio milhão, um pouco abaixo", disse Paul McGuinness à Reuters, após uma gravação do U2 num estúdio de Hollywood. Os números preliminares divulgados na semana passada indicavam que o álbum poderia vender entre 400 mil e 450 mil cópias em sua primeira semana nos EUA -- muito distante das 840 mil cópias vendidas inicialmente do álbum anterior da banda, "How to Dismantle an Atomic Bomb", em novembro de 2004. Mas McGuinness, empresário do U2 há quase 31 anos, disse que a queda nas vendas é "sinal dos tempos" em meio ao declínio de todo o setor de música gravada, que vem acontecendo há uma década. "A indústria norte-americana está caindo muito mais rapidamente que no resto do mundo. As vendas de materiais físicos estão resistindo muito melhor na Europa." As vendas totais de álbuns nos EUA já caíram 12 por cento este ano em relação ao mesmo período de um ano atrás. McGuinness prevê que "No Line on the Horizon" será o número 1 das paradas em 40 países, tornando-se o sétimo álbum do U2 a liderar as paradas norte-americanas. Apesar de ser uma das maiores bandas do mundo, o U2 não vem poupando esforços para divulgar seu álbum. No último mês o grupo se apresentou no Grammy em Los Angeles, sobre o telhado da BBC em Londres e, mais recentemente, em Nova York no "The Late Show with David Letterman", da CBS, onde compareceu por inusitadas cinco noites, além do programa "Good Morning America", na ABC. "Cada vez que lançamos um disco temos que 'recriar' a banda", disse McGuinness. "Isso sempre foi assim e continua sendo. Encontramos um público novo com cada disco. Isso é realmente importante. É proposital. É nossa ambição." O U2 anunciou na segunda-feira que começará uma turnê mundial em estádios no próximo 30 de junho, em Barcelona. Bono disse à Reuters que pode haver shows esporádicos antes disso, mas o empresário falou que não haverá apresentações adicionais porque a banda estará ocupada ensaiando.