Novo álbum do U2 foi acessado por 33 milhões

NOVA YORK - A Apple Inc. disse em um comunicado que 33 milhões de usuários do iTunes acessaram o novo álbum do U2, Songs of Innocence, disponibilizado gratuitamente desde semana passada.

A empresa divulgou uma nota nesta segunda-feira, 15, assinada pelo vice presidente Eddy Cue, com os primeiros números relacionados ao acesso. A Apple deu o disco para 500 milhões de usuários do iTunes na semana passada, durante o lançamento do novo iPhone 6.

Cue chama o número de "recorde", mas não elabora mais o assunto. O dado inclui clientes que fizeram download do álbum da conta do iCloud, ouviram por streaming ou usaram o player do iTunes para ouvi-lo. A Apple pagou à banda irlandesa por um período exclusivo de cinco semanas, durante o qual o disco está disponível apenas para os clientes da empresa.

Songs of Innocence vai ser lançado no dia 14 de outubro para o público geral.