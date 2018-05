Novo álbum do U2 deve sair só no final de 2012

NOVA YORK (EFE) - A banda U2 atrasará o lançamento de seu novo álbum, que estava previsto para este ano, até final de 2012, segundo publicou a revista "Rolling Stone" em sua edição digital.

"Não é que tenhamos deixado de escrever canções", disse à publicação o vocalista do grupo, Bono, que ressaltou que estão pensando em composições "a cada dia" mas reconheceu que o álbum não sairá em 2011 como tinham previsto.

Além de compor, durante os últimos 12 meses, a banda esteve ocupada com uma turnê mundial e tentando salvar o musical de "Homem-Aranha" na Broadway, para o qual escreveram a trilha sonora e que sofreu diversos atrasos e problemas.

"Tínhamos que organizar uma reunião, olhar o planejamento, e ver se podíamos tirar algum tempo extra para trabalhar nisso, e nos demos conta que não podíamos", explicou o baixista do U2, Adam Clayton.

A revista assinala que o grupo voltará aos estúdios com a ideia de lançar o novo disco no ano que vem, provavelmente com o produtor Danger Mouse, embora também tenham conversado com um dos produtores de Lady Gaga, RedOne.

"Vamos focar no que melhor fazemos, e o que fizemos com Danger Mouse é o mais próximo a isso", disse o de baixa.

U2, responsável de clássicos do rock como "With or Without You" e "I Still Haven't Found What I'm Looking For", lançou seu álbum mais recente em 2009, sob o título de "No Line On The Horizon". EFE