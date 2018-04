Novo álbum do Panic! at the Disco chega às lojas em março

O terceiro trabalho de estúdio do Panic! at the Disco chegará às lojas em 28 de março. Vices and Virtues foi produzido por Butch Walker e John Feldmann, e interrompe um hiato de dois anos no que diz respeito a novos trabalhos da banda. O último disco lançado por ele foi Pretty. Odd., em 2008.

O novo álbum marca também a retomada dos músicos desde a saída do guitarrista Ryan Ross e do baixista Jon Walker em julho de 2009.

Antes do lançamento de Vices and Virtues, o Panic! at the Disco vai soltar o single The Ballad of Mona Lisa. Esta semana a banda divulgou um trecho de 30 segundos da música.