Novo álbum do Nine Inch Nails chega à Internet NOVA YORK (Billboard) - A banda de rock industrial Nine Inch Nails lançou seu primeiro álbum desde que se tornou independente, em outubro passado. O grupo liderado por Trent Reznor começou a vender o álbum instrumental "Ghosts I-IV" em seu Web site, http://www.nin.com, no domingo. Os fãs podem receber de graça as primeiras nove canções do disco, que tem 36 faixas, ou pagar 5 dólares pelo álbum digital inteiro. Existem várias outras opções de compra. O CD duplo padrão será vendido no varejo por 10 dólares e chegará às lojas em 8 de outubro. A partir de 1o de maio chegarão às lojas também uma edição de luxo por 70 dólares e uma versão autografada, por 300 dólares. Depois do término do contrato do Nine Inch Nails com a Interscope, o selo lançou um álbum de remixagens, "Y34RZ3R0R3MIX3D". O último trabalho de estúdio da banda, "Year Zero", estreou na segunda posição das paradas de álbuns dos EUA em abril de 2007.