Novo álbum do Green Day resgata o bom e velho punk rock da banda

O Green Day liberou nessa sexta-feira, 7, seu 12º álbum de estúdio, Revolution Radio. A banda, antes do lançamento, já havia divulgado os vídeos das faixas Bang Bang e Still Breathing. Se nos trabalhos mais recentes o power trio tinha diminuído a pegada, neste novo álbum, Billie Joe (guitarra e vocal), Mike Dirnt (baixo) e Tré Cool (bateria) aparecem revigorados, ao melhor estilo anos 1990. A decisão de não contar com um produtor por trás da sonoridade fez com que o grupo resgatasse suas raízes.

Revolution Radio é o primeiro álbum desde que o vocalista Billie Joe foi para a reabilitação para se tratar do vício em remédios. As músicas do disco têm refrões certeiros. Outlaws e Say Goodbye externam a essência do punk californiano feito pelo trio, que após American Idiot (2004) parece ter aderido ao pop rock sem contraindicações.

As letras de Billie Joe soam mais maduras. Bang Bang, por exemplo, foi escrita do ponto de vista de um atirador em um massacre. Em entrevista recente a NME, ele afirmou que o novo disco foi inspirado em sua raiva pelos Estados Unidos e a aparição repentina de Donald Trump (candidato republicano à presidência dos Estados Unidos). "O pior problema que vejo no Trump é justamente em quem o segue. Eu me sinto mal por eles, porque eles são pobres, pessoas da classe operária, que estão lutando para se sustentar. Eles estão bravos, e ele [Trump] está usando isso em favor dele. Ele [Trump] apenas diz: Você não tem opção e eu sou a única opção, e eu vou tomar conta disso. Ele é a porra do Hitler, cara", disse ele.