Novo álbum do Foo Fighters, 'Concrete and Gold' chega ao topo da Billboard

O Foo Fighters assumiu a primeira posição da parada de álbuns Billboard 200 com Concrete and Gold, e a boy band BTS conseguiu a melhor posição de uma banda de música pop sul-coreana no ranking com Love Yourself: Her, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira.

Concrete and Gold vendeu cerca de 127 mil unidades na semana, mostraram cifras da consultoria Nielsen Soundscan, e a BTS estreou na sétima posição com seu novo lançamento, vendendo cerca de 31 mil cópias.

A Billboard 200 contabiliza unidades de vendas de álbuns, vendas de canções (10 músicas equivale a um álbum) e atividade em streaming (1.500 streams equivalem a um álbum). A marca do BTS, banda de sete integrantes formada na Coreia do Sul em 2012, representou a melhor semana de vendas do florescente gênero K-Pop nos Estados Unidos e a posição mais alta atingida por um de seus artistas na parada.

Também conhecida como Bulletproof Boy Scouts e Beyond the Scene, a banda recebeu um prêmio da Billboard como principal artista nas redes sociais em maio, seu primeiro grande troféu nos EUA.

Na parada Digital Songs, que mede as vendas de músicas de trabalho online, o rapper Post Malone emplacou Rockstar no número 1 em sua estreia com mais de 79 mil unidades vendidas, mantendo Look What You Made Me Do, de Taylor Swift, no segundo lugar.