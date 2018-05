Novo álbum do Arctic Monkeys agrada à crítica especializada, mas confunde muitos fãs

O novo álbum da banda britânica Arctic Monkeys, o primeiro em cinco anos, foi recebido com elogios pela crítica, que saudou seu estilo arriscado, mas desagradou a parte de seus fãs, por ser pouco roqueiro.

Tranquility Base Hotel & Casino, sexto disco do grupo de Sheffield (norte da Inglaterra), conhecido no passado por seu estilo enérgico, foi lançado nesta sexta-feira, 11.

"É voluntariamente não comercial, mas este disco estranhamento sedutor, surrealista, é uma amostra do assombroso talento lírico de Alex Turner", concluiu o jornal The Times, fazendo alusão ao cantor e líder da banda, que trocou a guitarra pelo piano para este álbum.

A revista musical britânica NME falou do momento Pet Sounds, do Arctic Monkeys, comparando-o ao disco de 1966 dos Beach Boys, que marcou a mudança de estilo da lendária banda californiana.

"O disco se parece um pouco com olhar o céu à noite. No início é completamente espantoso (...) Mas quando as constelações se mostram, você se dá conta de que é produto de um desenho ardentemente inteligente", escreveu a NME.

Para o jornal digital The Independent, o "Arctic Monkeys está a anos-luz" de seu estilo de antes, "e isso é bom", concluiu.

Os fãs foram surpreendidos, porém, pelo novo estilo atmosférico e zombaram de algumas letras, em particular da frase Good Morning... Cheeseburger, ouvida na música She Looks Like Fun.

"Estou me esforçando muito para gostar", escreveu um fã no Twitter. "O Arctic Monkeys demorou cinco anos para lançar um álbum de tributo a David Bowie", disse outro.