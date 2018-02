Novo álbum de Timberlake supera expectativa de vendas na 1ª semana

Os números darão ao artista, de 32 anos, a liderança na lista Billboard 200 que será divulgada na quarta-feira, e é o melhor resultado da sua carreira solo. Havia a expectativa de que o novo trabalho do ex-vocalista da banda N'Sync vendesse cerca de 750 mil cópias, empurrado por um forte esquema de divulgação.

Contrariando a tendência geral de encolhimento do mercado fonográfico nos últimos anos, o novo álbum de Timberlake vendeu cerca de 300 mil cópias a mais do que o registrado na primeira semana do álbum anterior dele, "FutureSex/LoveSounds", de 2006.

"The 20/20 Experience" marca a retomada da carreira musical de Timberlake depois de uma fase em que ele se dedicou a fazer filmes como ator, além de lançar uma nova gravadora, investir na rede social MySpace e se casar com a atriz Jessica Biel.

(Reportagem de Jill Serjeant)