Novo álbum de Norah Jones é platina nos EUA Not Too Late, o terceiro álbum de Norah Jones, vendeu mais de 1 milhão de cópias e acaba de atingir a certificação platina nos Estados Unidos. A cantora de jazz teve mais de 4 milhões de CDs distribuídos no mundo todo, sendo que o álbum atingiu o topo das paradas em 28 países. Not Too Late contém 13 canções escritas ou co-escritas pela estrela ao lado do produtor e baixista Lee Alexander. A artista lançou seu primeiro CD, Come Away With Me, em 2002, que vendeu mais de 20 milhões de unidades e recebeu oito prêmios no Grammy, em 2003. Feels Like Home, o segundo trabalho, teve 10 milhões de unidades vendidas mundialmente.