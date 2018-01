Novo álbum de Michael Jackson tem previsão de vendas incerta

Especialistas prevêem que o álbum lidere as paradas em vários países-chave, especialmente no mercado dos EUA, o maior do mundo. Mas, com as vendas de álbuns em declínio aparentemente terminal, mesmo um retorno relativamente modesto pode garantir o cobiçado lugar No. 1 ao álbum.

O fato de que os fãs já compraram quase 6 milhões de álbuns de Jackson apenas nos EUA desde a morte repentina do cantor em junho, por overdose de medicamentos, provavelmente vai reduzir a demanda pelo novo álbum, que é essencialmente mais uma coletânea de seus maiores sucessos.

Muito vai depender de os milhões de pessoas que se prevê que assistam ao filme "This Is It", que estreia na quarta-feira, também comprarem o disco, dizem especialistas.

"É muito difícil traçar previsões, especialmente porque muitas das canções do álbum já venderam bem este ano", afirmou Silvio Pietroluongo, diretor de paradas na revista Billboard, que compila os rankings semanais.

"Entre as gravadoras e os analistas da indústria musical as previsões vão desde 200-300 mil a 500 mil álbuns vendidos na primeira semana", disse ele à Reuters.

"This Is It", o álbum, começa a ser vendido na maior parte do mundo nesta segunda, e na América do Norte na terça, véspera da estreia do ansiosamente aguardado filme do mesmo título.

O filme traz imagens dos ensaios de Jackson para sua série prevista de shows na 02 Arena de Londres, que teria sido seu adeus às performances ao vivo, depois de anos durante os quais o cantor viveu como virtual recluso.

O filme está previsto para possivelmente render mais de 600 milhões de dólares, mas é pouco provável que o álbum gere o mesmo hype.

Um fator que não o ajudou foi um fiasco de relações públicas no início do mês, quando veio à tona que o primeiro single póstumo de Michael Jackson, "This Is It", que está no álbum, era na verdade uma canção antiga gravada há 18 anos por uma cantora porto-riquenha desconhecida.

Lançado pela Sony Music, "This Is It", o álbum, inclui sucessos de Jackson como "Wanna Be Startin' Somethin'", "Thriller" e "Beat It", além de duas versões (original e orquestral) de "This Is It".