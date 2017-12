Novo álbum de Leonard Cohen será lançado em setembro

Mais músicas de amor e ódio vêm por aí: o cantor e compositor Leonard Cohen anunciou o seu 13º álbum de estúdio, Popular Problems, para setembro deste ano - mês em que ele comemora 80 anos.

De acordo com a Billboard, o álbum terá nove músicas inéditas, e será produzido pelo também compositor Patrick Leonard (conhecido por seus trabalhos com Madonna).

Por meio de seu canal no Youtube, Cohen divulgou também uma das faixas do álbum, chamada Almost Like the Blues. Ouça:

"No álbum, Leonard Cohen passeia pelas avenidas dos nossos sonhos e estabelece um novo tom e velocidade para a esperança e desespero, dor e alegria", diz o site oficial do cantor."A claridade e força destas nove hipnóticas canções nos farão cantá-las repetidamente."

"De novo, Leonard Cohen rompe limites musicais com criativa inspiração", diz o CEO da Columbia Records, Rob Stringer, também no site oficial do cantor. "Estas nove músicas são simplesmente sublimes e inovadoras, com um espírito único", exalta.

A lista de canções de Popular Problems é a seguinte:

1. Slow

2. Almost Like The Blues

3. Samson In New Orleans

4. A Street

5. Did I Ever Love You

6. My Oh My

7. Nevermind

8. Born In Chains

9. You Got Me Singing