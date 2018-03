Novo álbum de Lenny Kravitz é voltado à diversidade racial

O cantor e músico Lenny Kravitz vai lançar seu primeiro álbum em três anos, com o título Black and White America, e ele prometeu nesta quarta-feira, 16, que será seu disco mais "diversificado", em termos de letra e música.

Será o nono álbum da carreira do compositor de 46 anos, mas o primeiro por um selo novo, Atlantic and Roadrunner Records. O álbum será lançado em meados deste ano, e Kravitz começará uma turnê mundial em junho.

Kravitz disse à Billboard.com que o título alude às experiências que ele viveu quando crescia "no meio de um chamado mundo negro e outro branco", chegando até as transformações nos EUA de hoje, incluindo a eleição de Barack Obama como primeiro presidente negro.

"Minha vida sempre girou em torno de contrastes, e isso reflete não apenas minha vida, o que vivi com meus pais e o que vi quando era criança, mas onde estamos hoje neste país", disse ele.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Kravitz é filho da atriz negra Roxie Roker e do produtor de televisão branco Sy Kravitz.

A expectativa é que o álbum, com 12 faixas, contenha elementos do som próprio de Kravitz, que mistura rock, funk e soul com influências dos anos 1960 e 1970. Algumas das faixas serão Stand, You're Gonna Run Again, Push e Super Love - descrita como canção que combina funk dos anos 1970 com um som moderno, segundo um comunicado.

(Reportagem de Christine Kearney)