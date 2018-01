Novo álbum de Bruce Springsteen 'High Hopes' está disponível em streaming

O décimo oitavo álbum de estúdio de Bruce Springsteen, High Hopes, está desde domingo disponível em streaming para os Estados Unidos, 10 dias antes de sua colocação à venda em nível mundial. A rede de televisão CBS havia anunciado que hospedaria as 12 canções do novo trabalho de Springsteen, de 64 anos, no site www.cbs.com/shows/the_good_wife/springsteen a partir das 3h GMT (1h de Brasília) desta segunda-feira, após o fim do episódio semanal da série The Good Wife.

No entanto, os fãs do roqueiro oriundo de Nova Jersey se surpreenderam ao constatar que as músicas estavam disponíveis para serem ouvidas em streaming (fluxo contínuo) muitas horas antes do momento previsto. Como afirmou uma porta-voz da CBS à AFP, as músicas on-line só estão disponíveis para os Estados Unidos. Em Paris, por exemplo, só era possível reproduzir a primeira canção; as 11 restantes apareciam como "não disponíveis".

É uma música que "sempre senti que deveria ser divulgada", considerou Springsteen sobre seu último disco, uma mistura de covers, gravações de estúdio e novos trabalhos."The Boss", como é chamado, tem shows previstos para África do Sul, Austrália e Nova Zelândia.

Nove músicas contam com a participação do integrante do grupo Rage Against The Machine Tom Morello, e duas de Clarecen Clemons, o saxofonista preferido de Springsteen em sua E Street Band. Além disso, a canção Down in the Hole tem a particularidade de contar com as vozes de seus filhos, incluindo o mais jovem, Sam, que completou 20 anos no domingo. (Com Agências Internacionais)