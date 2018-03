Novo álbum de Britney Spears já circula na internet

Circus, o sexto álbum inédito de Britney Spears, já circula na internet. Com lançamento mundial programado para 2 de dezembro - data que coincide com o aniversário de 27 anos da popstar -, todas as faixas do novo trabalho já aparecem em diversos sites de compartilhamento de arquivos, para alegria dos fãs. Depois de voltar ao topo das paradas com Womanizer, primeira música de trabalho do novo disco, em Circus Britney retorna com todos os elementos que a tornaram célebre: músicas dançantes que soam como hits instantâneos para as pistas de dança, baladas lentas que prometem conquistar o público adolescente e canções divertidas que funcionam bem. Veja também: Ouça trechos de músicas de 'Circus' no Youtube Britney e Timberlake participam de show de Madonna em L.A. Britney ataca de secretária sexy no clipe de 'Womanizer' Britney Spears diz que está planejando turnê internacional No novo álbum a cantora trabalhou com nomes fortes do pop, como Nate Danja Hills (que assinou a produção de Blackout, último álbum de Britney, lançado em 2007), Bloodshy & Avant e Max Martin. Em entrevista à revista OK! em agosto, a popstar revelou que o disco seria "mais urbano". "Estou escrevendo todos os dias, é o meu melhor trabalho", acrescentou ela, que em outubro viu sua carreira ressurgir após um conturbado divórcio e dias de internações em clínicas de reabilitação para tratar uma dependência alcoólica. Na faixa-título Circus, Britney se deixa envolver com o clima circense se coloca no centro do picadeiro ("eu sou uma artista/ a pista é meu palco/ todos os olhos em mim no centro do círculo"). Uma das melhores faixas do disco, a canção já foi anunciada como segundo single do álbum. Em Kill The Lights, ela volta a falar sobre sua relação de amor e ódio com os paparazzi ("senhor fotógrafo, acho que estou pronta para o close/ tenha certeza de que você pegou meu ângulo certo/ aquele dinheiro está no seu bolso ou você está feliz em me ver?"). Para quem sentia falta das músicas lentas de Britney, Circus traz duas baladas: Out From Under e My Baby, nas quais a voz delicada da cantora é acompanhada de um belo arranjo de cordas. Ainda há espaço para o flerte de Britney com a música eletrônica, que ela já vinha explorando desde In The Zone (2003). Os efeitos eletrônicos permeiam quase todo o disco, e em Unusual You a faceta electro de Circus fica evidente. O lado urbano do álbum que a cantora queria destacar fica claro em Mannequin - com uma forte batida inspirada no R&B, a faixa é um destaque à parte e parece ter sido feita na medida para agradar a audiência americana. O álbum tem alguns deslizes, como a inclusão de Radar - uma música que já havia entrado no álbum anterior e poderia dar espaço para alguma canção nova - e Lace and Leather, cuja batida retrô destoa do clima do disco, mas músicas como a divertida If U Seek Amy fazem de Circus a chance que Britney precisava para provar que ainda é relevante no universo pop, deixando os escândalos de lado.