Novo álbum de Bob Dylan traz músicas imortalizadas por Frank Sinatra

NOVA YORK - O cantor e compositor americano Bob Dylan anunciou que seu novo álbum, Shadows in the Night, terá interpretações de músicas popularizadas por outra lenda da música, Frank Sinatra. O disco, que será vendido a partir do dia 3 de fevereiro, terá dez faixas de músicas imortalizadas por Sinatra, artista conhecido como A Voz (The Voice), entre elas Autumn Leaves, Some Enchanted Evening, The Night We Called It a Day e I'm a Fool to Want You.

O novo álbum, que já pode ser reservado, também traz novas versões de Stay With Me, Why Try to Change Me Now?, Full Moon and Empty Warms, Where Are You?, What'll I Do e That Lucky Old Sun.

"Foi um grande privilégio produzir este álbum. Queria fazer algo assim há muito tempo", afirmou Dylan em declaração publicada em seu site, na qual contou que as gravações foram realizadas ao vivo, pois ele e sua banda conhecem as músicas "extremamente bem".

O autor de Blowing in the Wind disse que seu álbum não se resume a simples novas versões das míticas canções, mas o objetivo deste trabalho é reinterpretar essas músicas.

"Não me vejo fazendo cover destas músicas, de forma nenhuma. Elas já foram suficientemente reproduzidas. Enterradas, na verdade. O que eu e minha banda fizemos foi basicamente 'descobri-las' (uncover). Tiramos elas do túmulo e as trouxemos para a luz do dia", declarou.

"Foi tudo feito ao vivo. Talvez um ou dois "takes". Sem superposição. Sem cabines vocais. Sem fones de ouvido. Sem registros separados e a maior parte foi mixada enquanto estavam sendo gravadas".

Dylan lançou a nova versão de Full Moon and Empty Arms em maio e começou a cantar Stay With Me durante sua turnê nos meses seguintes.

Segundo Rob Stringer, diretor da gravadora Columbia Records, que produziu o disco, "Bob conseguiu encontrar uma maneira de infundir uma nova vida a estas canções e lhes dar uma relevância contemporânea".

"É um disco brilhante e estamos extremamente emocionados em apresentá-lo muito em breve ao mundo", declarou. Bob Dylan encerrou no dia 4 de dezembro as apresentações de sua turnê de 2014, Never Ending Tour, no teatro Beacon, em Nova York. Está previsto que o cantor americano de 73 anos anuncie novos shows para o próximo ano.

