Novo álbum da Dave Matthews Band estreia em 1º lugar na parada

Away From the World, novo álbum da banda de rock norte-americana Dave Matthews Band, estreou em primeiro lugar na lista Billboard 200 nesta quarta-feira, 19, - é a sexta vez consecutiva que a banda emplaca a liderança ao lançar um trabalho de estúdio.

Mas as 266 mil cópias vendidas na semana são o pior resultado da banda desde Crash, de 1996, que vendeu 254 mil na sua primeira semana, segundo a Nielsen SoundScan.

Pela segunda vez na história, os seis álbuns mais vendidos da semana são lançamentos, segundo a Billboard.

Tornado, do quarteto country Little Big Town, ficou em segundo lugar, com 113 mil cópias. Em seguida vêm Tempest, de Bob Dylan (110 mil cópias vendidas), The Carpenter, dos Avett Brothers (98 mil), Coexist, da banda de rock The xx, e "La Futura" do ZZ Top, na sua melhor estreia em décadas de carreira.

Desde o começo do ano, foram vendidos nos EUA 207,29 milhões de álbuns, queda de 5 por cento em relação ao mesmo período de 2011.