Novas músicas de Prince são lançadas um ano após morte do cantor

Músicas inéditas do cantor Prince serão lançadas esta semana para marcar o aniversário de um ano da morte do cantor.

Uma canção, "Deliverance", foi liberada no iTunes e no Apple Music na terça-feira. Cinco outras músicas serão lançadas na sexta-feira, e uma versão em disco estará disponível no dia 2 de junho.

O disco completo, chamado de "Deliverance", inclui seis músicas gravadas por Prince entre 2006 e 2008 com o músico Ian Boxill, que passou o último ano completando as composições, arranjos e produção, informou a gravadora independente RMA, que vai lançar as músicas, em comunicado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Eu espero que escutar Prince cantando traga conforto para muitas pessoas", disse Boxill em comunicado.

As músicas foram escritas e gravadas quando Prince era um artista independente, protestando contra o que ele considerava como uma injusta indústria musical, segundo o comunicado.

Prince morreu no dia 21 de abril de 2016, aos 57 anos, em sua propriedade em Paisley Park, em Minnesota. A causa da morte oficial foi determinada como uma overdose acidental e auto-administrada do analgésico fentanil.