Morre o designer John Berg

Ganhador do Grammy de melhor desenhista de capas de disco, morreu no domingo, aos 83 anos, em Nova York, de pneumonia, o designer norte-americano John Berg, que revolucionou o desenho gráfico da indústria fonográfica ao criar peças especiais para a Columbia. Ele foi contratado pela companhia em 1961 e desenhou mais de 5 mil capas de discos, entre elas para artistas como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Thelonious Monk e grupos como o Blood, Sweat and Tears e Chicago

Um de seus trabalhos mais conhecidos é a capa do disco Bob Dylan’s Greatest Hits, de 1967, que mostra a silhueta do cantor e compositor em azul, tendo no interior um poster especialmente desenhador por Milton Glazer.

Nascido no Brooklin, em 1932, Berg tornou-se diretor criativo da Columbia e bancou vários projetos seus contra o desejo de superastros como Bruce Springsteen e Barbra Streisand, sempre provando que seu design era superior ao senso estéticos dos cantores.