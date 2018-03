Nova música do Strokes poderá ser baixada de graça a partir desta quarta

Under Cover of Darkness, o single que marca o retorno do Strokes vai ser lançado nesta quarta-feira, 9, segundo o site especializado em música Gigwise.

Os fãs poderão baixar gratuitamente a música no site oficial da banda (thestrokes.com) por 48h, a partir das 17h35. A música também será veiculada pela primeira vez nas rádios nesta quarta, e estará disponível para download no iTunes a partir da próxima terça, 15. Um trecho de 30 segundos caiu na rede esta semana.

Under Cover of Darkness é a primeira música de trabalho do álbum Angles, que chega finalmente às lojas dos Estados Unidos em 22 de março. O disco marca o fim do jejum da banda de nova-iorque - o último disco lançado por eles foi First Impressions Of Earth (2006).