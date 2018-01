Nova música de Taylor Swift quebra recordes de streaming na web

O verdadeiro videoclipe da nova música de Taylor Swift ainda nem saiu, mas o vídeo com as letras já quebrou um recorde do Youtube.

A cantora lançou Look What You Made Me Do na quinta-feira, 24, com um vídeo em animação com as letras, que foi visto mais de 19 milhões de vezes no seu primeiro dia. Isso o transformou no vídeo com letras mais visto no Youtube em um único dia, segundo a Variety. O recorde era antes de Something Just Like This, de Coldplay e Chainsmokers, que tinha 9 milhões de visualizações em um dia.

No Spotify, os fãs ouviram a música de Taylor Swift mais de 8 milhões de vezes, um recorde global para o primeiro dia de uma música na plataforma, de acordo com a Associated Press.

Além de tudo, muita gente pagou em dinheiro para ter a canção em suas bibliotecas digitais, segundo a Billboard. Na sexta-feira, a música foi baixada cerca de 200 mil vezes - Shape of You, de Ed Sheeran, demorou uma semana para atingir a marca. A Billboard relatou que a previsão é de que o single tenha 500 mil downloads na primeira semana, sendo assim o maior lançamento de um single desde Hello, de Adele, em 2015.

Look What... estará no próximo disco de Swift, Reputation, que sai no dia 10 de novembro.

O clipe da música será lançado na noite deste domingo, 27, durante o VMA.