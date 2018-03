Nova música de Paul McCartney vaza na internet

Uma nova canção do ex-beatle Paul McCartney vazou na internet, e pode ser ouvida no site de vídeos online YouTube.

"(I Want To) Come Home" foi escrita por Paul para integrar a trilha sonora do filme Everybody's Fine (ainda sem tradução para o português), que será estrelado por Robert De Niro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Ouça '(I Want To) Come Home', de Paul McCartney (no Youtube)

No filme dirigido por Kirk Jones, De Niro interpreta um viúvo que se lança em uma "road trip" para se encontrar com seus filhos, que já estão adultos.

"Eu pude rapidamente me identificar com o personagem de De Niro, já que criei meus filhos e hoje eles têm suas próprias famílias", disse Paulo, por meio de nota. Ele conta que escreveu a canção na mesma noite em que assistiu a uma cópia preliminar do filme.

O filme, que terá Kate Beckinsale, Drew Barrymore e Sam Rockwell como os filhos de De Niro, chega aos cinemas em Dezembro, mesmo mês em que Paul lança sua turnê pela Europa.