Nova música de Michael Jackson estreia durante prêmio iHeartAwards; ouça

A primeira música do álbum póstumo do astro Michael Jackson estreou na quinta-feira à noite durante a premiação iHeartRadio, numa antecipação ao lançamento do disco, marcado para meados de maio.

Love Never Felt So Good, originalmente escrita e gravada por Michael Jackson em 1983, é o primeiro single de Xscape, álbum a ser lançado no dia 13 de maio pela Epic Recors em parceria com o espólio de Michael Jackson. O álbum vai trazer oito músicas inéditas de Jackson que foram gravadas entre 1983 e 1999.

Ouça 'Love Never Felt So Good', com participação de Justin Timberlake

Jackson, conhecido como o 'Rei do Pop' e um dos artistas mais influentes da história da música com 1 bilhão de discos vendidos em todo mundo, morreu em 2009 aos 50 anos em Los Angeles, tendo como causa da morte uma overdose do anestésico propofol. A poderosa droga foi administrada a ele por seu médico pessoal em meio aos ensaios para uma série de 50 shows em Londres.

O primeiro prêmio iHeartAwards, apresentado do Shrine Auditorium e transmitido ao vivo pela rede NBC, também contou com apresentações do rapper Pitbull, da cantora country Luke Bryan e da banda britânica Bastille.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)