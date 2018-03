Nova música de Lady Gaga será lançada na sexta-feira

Lady Gaga anunciou pelo Twitter, nesta segunda-feira, 7, que o single Born This Way será lançado oficialmente ainda esta semana. "Não posso esperar mais, o single sai na sexta", escreveu a cantora.

A música dá nome ao novo álbum da cantora, que está previsto para 23 de maio. No domingo, 13, Lady Gaga deve cantar Born This Way durante apresentação na cerimônia de entrega do Grammy Awards.

No final de janeiro, Gaga revelou, também pelo Twitter, a letra completa do novo single. Born This Way foi produzida por ela em parceria com o mexicano Fernando Garibay - ele trabalhou com Gaga no álbum The Fame Monster -, e pelo DJ White Shadow.

A letra da música fala de auto-aceitação, na linha de defesa das minorias e dos freaks adotada pela cantora. "Sou bonita do meu jeito/ Porque Deus não comete erros/ Estou no caminho certo, baby/ Nasci desse jeito", diz o refrão.